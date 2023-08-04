Вертолетную площадку для санавиации оборудуют на крыше областной детской больницы в Красногорске

На крыше областной детской больницы в Красногорске оборудуют вертолетную площадку для экстренных случаев. Сегодня ход строительства медицинского учреждения проверили инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья, сообщила пресс-служба ведомства.

На объекте задействованы почти восемьсот рабочих, почти шестьдесят инженерно-технических специалистов и восемнадцать единиц техники. В настоящее время строители завершили возведение несущих и ограждающих конструкций надземной части здания.

Больница будет десятиэтажной. Площадь здания составит сто тысяч квадратных метров. В медучреждении разместят семнадцать стационарных и тринадцать операционных отделений на 420 коек, а также консультационно-диагностический центр на триста посещений в смену. В дневном госпитале будет установлено современное медицинское оборудование, в том числе системы 3D-навигации для сложных операций.

Напомним, Московская областная детская больница возводится за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках национального проекта «Здравоохранения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность привлечения врачей в регион.