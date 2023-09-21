Весом шесть килограммов: Реутовские врачи удалили гигантскую опухоль пожилой женщине

Семидесятидвухлетняя женщина обратилась в Реутовскую больницу с болями внизу живота. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что в медучреждении сразу же провели все необходимые обследования УЗИ, МРТ, КТ, которые помогли обнаружить доброкачественную опухоль гигантских размеров весом шесть килограмм. К сожалению, ранее пожилая женщина за помощью не обращалась, поэтому установить сроки появления опухоли и ее роста не представляется возможным.

Врач акушер-гинеколог Реутовской больницы Сергей Дроздов рассказал, что причиной новообразования стал рост миоматозного узла. А сложность удаления опухоли заключалась в размере новообразования и пожилом возрасте пациентки. Однако пациентку успешно прооперировали и уже выписали домой. Восстановительный период после операции занял неделю.

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