Ветерана с переломом бедренной кости поставили на ноги врачи в подмосковном Орехово-Зуево

101-летнего мужчину с жалобами на боль в левой ноге и невозможность самостоятельного передвижения доставили в приемное отделение филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

На рентген-исследовании врачи выявили закрытый перелом бедренной кости со смещением. По словам мужчины, буквально полтора часа назад он упал с кровати и не смог подняться. Предпочтительным методом лечения переломов бедренной кости является хирургическое вмешательство, поэтому ветеран был оперативно переведен в отделение травматологии и ортопедии для сбора анамнеза и обследования.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед филиала № 1 Денис Семенов рассказал, что вмешательство было проведено малоинвазивным способом. Через небольшой прокол ветерану была установлена конструкция для фиксации кости.

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Из больницы он ушел сам при помощи ходунков. Для полного восстановления ему предстоит дальнейшая реабилитация.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что все медучреждения Подмосковья должны соответствовать современным стандартам.