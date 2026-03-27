В Башкирии ребенок заразился бешенством от уличной кошки и не дождался помощи

Девятилетний мальчик поиграл с бездомной кошкой, а через несколько дней его не стало. Врач-эпидемиолог Республиканской инфекционной больницы Надежда Байметова рассказала, что ребенок заразился бешенством и спасти его не удалось. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Семья обратилась в больницу слишком поздно. После укуса взрослые не придали значения опасности. Лишь когда рана начала гноиться, поехали к врачам. Но инкубационный период вируса уже прошел. Время было упущено безвозвратно.

Врачи в который раз напоминают: бешенство не лечится, если не начать прививки сразу после контакта с животным. Смертность от этой инфекции — 100 процентов. Единственное спасение — экстренная вакцинация, которую нужно делать в первые часы или дни после укуса. Каждый день промедления сокращает шансы на выживание.

Сейчас в трех районах Омской области уже ввели карантин по бешенству. Зараженных животных находят в Марьяновке, Розе Долине, Горячем Ключе. Но в Башкирии стало понятно: угроза рядом. И не всегда жертвы — взрослые, которые по незнанию контактируют с больными зверями. Часто страдают дети, которые просто хотели погладить «кису».

