ВОЗ заявила о высоких рисках эпидемии смертоносного вируса Марбург

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в мире сохраняется высокая вероятность распространения смертельной неизлечимой болезни Марбург. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The Mirror.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург (БВВМ), также известна как марбургская геморрагическая лихорадка. Относится к типу тяжелых заболеваний и часто заканчивается летальным исходом. Как говорят последние данные ВОЗ, на 26 случаев заражения восемь стали смертельными. Сейчас с подтвержденным вирусом в больницах остаются сотни человек. Среди 300 пациентов также те, кто контактировал с зараженными.

Особое распространение лихорадки пошло в Руанде. Там заболевание распространилось в семи из 30 округов.

«ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне», — отметил представитель организации.

Марбург похож на болезнь Эбола. Распространяется через прямой контакт с человеком: выделения, кожу, с кровью. Также известны случаи передачи через постельное белье и одежду. Длится болезнь от двух до 21 дня. Зараженные страдают от лихорадки, спазмов, тошноты, рвоты. Риск летального исхода выше, если начинается кровотечение из разных областей. Вакцины и других надежных мер противодействия этому вирусу не разработано.

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