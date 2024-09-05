Вице-спикер Госдумы Яровая заявила о причастности США к «смертоносной болезни X»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в беседе с RT на полях Восточного экономического форума высказалась о «болезни X», которая якобы может убить половину человечества. По мнению спикера, теория оказалась выгодна Америке.

В 2018 году ВОЗ выдвинула теорию о неизвестном патогене, способном вызвать эпидемию или пандемию, которая унесет миллиарды жизней. Условно ее назвали «болезнь X», рассмотрев различные сценарии развития. Специалисты предложили готовиться к угрозе, чтобы спасти человечество. Такой сюжет, больше похожий на фильм, технически произошел во время пандемии ковида. Однако наука говорит именно об еще не открытом патогене.

Мнение по этой теории спросили у Ирины Яровой. Вице-спикер ГД уверена, что людей в очередной раз пугают, да еще и с конкретными целями. Многие забывают про существование современной медицины, вакцинацию и меры противодействия инфекциям. По словам собеседницы канала, к «болезни X» причастны США.

«Болезнь X» имеет вполне конкретных подозреваемых: уши Соединенных Штатов торчат из-за этой «неизвестности». Сегодня мировое сообщество должно объединиться, чтобы профилактировать этого опасного субъекта, имеющего опасные намерения в идеологии однополярного мира», — ответила Яровая.

Отметим, что глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что «болезнь X» возникла для моделирования различных ситуаций, но не является реальным вирусом даже после пандемии коронавируса.

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