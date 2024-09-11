Вирусолог Аграновский раскрыл опасность инфекции WELV и вероятность ее появления в России

Китайские ученые обнаружили новый вирус, переносчиком которого являются клещи. Это заболевание вызывает поражение нервной системы и представляет угрозу для человека. Вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что известно о новом вирусе водно-болотных угодий (WELV), откуда он появился и может ли распространиться в нашей стране. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, вирусные заболевания могут быть эндемическими, то есть распространяться только в определенных регионах, и широко распространяемыми. В последнем случае невысокий процент летальности, однако из-за большого числа заболевших они уносят больше жизней, чем вирусы с более высокой летальностью.

Медик подчеркнул, что вирус водно-болотных угодий не представляется чрезвычайно опасным с высоким потенциалом распространения. Кроме того, в случае более широкого распространения этого вируса будет в короткие сроки создана вакцина против вируса.

По его мнению, главным спасением от данного заболевания будет избегание укусов клещей в любом случае.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал информацию о выявлении в Китае нового вируса.