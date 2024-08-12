Вирусолог Альштейн считает, что у COVID-19 могут появиться более тяжелые штаммы

По информации ВОЗ, заболеваемость коронавирусной инфекцией стала увеличиваться во всем мире. Эксперты считают, что число случаев заражения станет расти и дальше, в скором времени у коронавируса могут появиться более тяжелые штаммы. По словам вирусолога, академика РАЕН Анатолия Альтштейна, в мире на самом деле на сегодняшний день идет подъем заболеваемости. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что при этом большим его назвать нельзя, поскольку во время пандемии количество заболевших исчислялось миллионами человек ежедневно. Нынешний рост заболеваемости не настолько огромен. Так, в нашей стране последняя волна COVID-19 была в конце прошлого года и достигала 15 тыс. человек в день.

По мнению медика, с начала пандемии коронавирусной инфекции заболеваемость идет волнами. Так, первая была на подъеме числа заражений новым вирусом, после чего возник появился штамм «омикрон», заболеваемость которым тоже была высокой.

Он подчеркнул, что новые штаммы коронавируса обязательно появятся. Однако много людей были заражены вирусом и обрели иммунитет независимо от вариантов данного вируса.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма COVID-19.