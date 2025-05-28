Вирусолог Альтштейн назвал туристам способы не привезти лихорадку со Шри-Ланки в Россию

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, незначительные вспышки лихорадки чикунгунья, свирепствующей на Шри-Ланке, не исключены и в нашей стране, потому что полностью исключить завоз указанного вируса сложно. Об этом сообщает Life.ru.

Он пояснил, что это лихорадочное заболевание, передающееся комарами, а его носителем является человек. Инкубационный период длится от двух до 12 дней. Заболевание может протекать легко, со средней тяжестью и может быть тяжелым. Один из наиболее ключевых симптомов — это поражение суставов.

По мнению медика, несмотря на то что полностью исключить занос данного вируса в Россию трудно, все же заболеваемость указанной лихорадкой не такая уж частая и немногочисленная. Тем не менее следует соблюдать элементарные меры профилактики, а прежде всего бороться с укусами комаров.

Ранее сообщалось, что Франции грозят сразу две эпидемии лихорадок.