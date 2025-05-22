Вирусолог Альтштейн оценил вероятность передачи птичьего гриппа от кошек человеку

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, людям можно не бояться вируса птичьего гриппа, сегодня поражающего активно кошек на Западе, однако полностью исключать вероятность эпидемии все же не следует. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что тем не менее зараженных кошек уже весьма много, а случаев заболевания или смерти людей зафиксировано не было, что дает основания полагать, что на сегодняшний день вирус не передается человеку. Это свидетельствует о том, что непосредственной угрозы заражения людей птичьим гриппом через кошек сейчас нет.

По мнению эксперта, при этом о самой опасности все же забывать не следует, так как вирус птичьего гриппа чрезвычайно опасен и приводит к гибели 90–100% инфицированных птиц.

Он добавил, что все же важно заботиться об этом, нужно разрабатывать вакцину.

Ранее иммунолог Болибок оценил вероятность смертоносной пандемии из-за птичьего гриппа.