Стало известно, когда в России наступит пик заболеваемости вирусом Западного Нила
Роспотребнадзор ожидает пик заражения вирусом Западного Нила в августе
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Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве предупредили, что в последний месяц лета в стране может наблюдаться пик заболеваемости вирусом Западного Нила.
Интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН (лихорадки Западного Нила) специалисты ведомства прогнозируют в июне–сентябре. Пик заболеваемости прогнозируют в августе.
По предварительным оценкам, инфекция ожидается в регионах Южного федерального округа (ЮФО), Центрального федерального округа (ЦФО) и Приволжского федерального округа (ПФО). Именно в них ранее находили больных вирусом.
Специалисты также напомнили, что наиболее благоприятные условия для возбудителя сохраняются в южных регионах. Риск заражения населения существует с апреля по октябрь.
Главными переносчиками заразы являются птицы водного и околоводного комплексов. Подтвердить наличие вируса можно по анализу крови. Насторожить должны гриппоподобные симптомы и кожная сыпь. Также в большинстве случаев может начаться лихорадка. Часто при заражении болят суставы, есть рвота и диарея.
Ранее сообщалось, что врач дал рекомендации по защите от инфекций за границей.