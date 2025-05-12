Стало известно, когда в России наступит пик заболеваемости вирусом Западного Нила

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве предупредили , что в последний месяц лета в стране может наблюдаться пик заболеваемости вирусом Западного Нила.

Интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН (лихорадки Западного Нила) специалисты ведомства прогнозируют в июне–сентябре. Пик заболеваемости прогнозируют в августе.

По предварительным оценкам, инфекция ожидается в регионах Южного федерального округа (ЮФО), Центрального федерального округа (ЦФО) и Приволжского федерального округа (ПФО). Именно в них ранее находили больных вирусом.

Специалисты также напомнили, что наиболее благоприятные условия для возбудителя сохраняются в южных регионах. Риск заражения населения существует с апреля по октябрь.

Главными переносчиками заразы являются птицы водного и околоводного комплексов. Подтвердить наличие вируса можно по анализу крови. Насторожить должны гриппоподобные симптомы и кожная сыпь. Также в большинстве случаев может начаться лихорадка. Часто при заражении болят суставы, есть рвота и диарея.

Ранее сообщалось, что врач дал рекомендации по защите от инфекций за границей.