Вирусолог Малинникова назвала способы защиты от сезонной ОРВИ

Эпидемиологическая ситуация с респираторными заболеваниями в России остается в пределах сезонной нормы, несмотря на заметный рост заболеваемости. Как сообщает вирусолог Елена Малинникова, текущие показатели хотя и демонстрируют существенный прирост (около 64% за последние недели), пока не превышают средние многолетние эпидемические пороги. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, особое внимание специалистов сейчас приковано к гриппу, который сохраняет потенциал для пандемического распространения в отличие от COVID-19, перешедшего в категорию сезонных инфекций. Коронавирусная инфекция, при всех текущих случаях заболевания, не представляет серьезной угрозы для системы здравоохранения благодаря улучшенной диагностике и приобретенному популяционному иммунитету.

Эксперт добавила, что основная опасность гриппа связана с его способностью к антигенной изменчивости, что может привести к появлению новых штаммов. В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями, дети, пожилые и беременные женщины, которым особенно рекомендована своевременная вакцинация.

По ее мнению, в качестве профилактических мер следует соблюдать гигиену, использовать маски в местах скопления людей и сделать прививку четырехвалентной вакциной, содержащей актуальные штаммы вируса гриппа. Это не только снижает индивидуальный риск заражения, но и препятствует формированию новых вариантов вируса в популяции.

Медик подчеркнула, что текущая эпидемиологическая обстановка требует не тревоги, а осознанного подхода к профилактике. Своевременная вакцинация и разумные мер предосторожности позволяют уверенно встретить сезон респираторных инфекций без серьезных последствий для общественного здоровья.

