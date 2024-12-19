Вирусолог Малинникова пояснила, почему легкая форма ковида может приводить к отдаленным осложнениям

Легкая форма коронавирусной инфекции, протекающая с симптомами обычного ОРВИ без поражения легких и гипоксии, у людей из группы риска может приводить к отдаленным осложнениям. По словам вирусолога Елены Малинниковой, уже после выздоровления перенесшие такую форму заболевания люди рискуют столкнуться с обострением хронических заболеваний, а также испытывать выраженную слабость, сниженный аппетит и нарушения сна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что с учетом того, что вирус, вызываемый «легким ковидом», в отличие от сезонных возбудителей ОРВИ, обладает повышенной вирулентностью, необходимо тщательно соблюдать правила профилактики коронавируса, включая ношение масок и самоизоляцию при появлении симптомов.

По мнению эксперта, люди, болеющие легкой формой ковида, не воспринимают собственные симптомы всерьез, и вместо самоизоляции и лечения выходят в популяцию и становятся источником распространения инфекции.

По ее мнению, отличить легкую форму ковида от обычного сезонного ОРВИ можно посредством теста, тем не менее далеко не все при возникновении симптомов их сдают.

Ранее в ВОЗ назвали число смертей от коронавируса во всем мире.