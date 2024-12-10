В ВОЗ назвали число смертей от коронавируса во всем мире

В ВОЗ назвали примерное число смертей в результате заболевания коронавирусом во всем мире с начала пандемии, то есть, с 2020 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова главы ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса.

По словам Гебрейесуса, за весь период пандемии коронавируса во всем мире умерли больше семи миллионов человек. Но при этом, уверен глава ВОЗ, реальные цифры могут существенно отличаться и быть, как минимум, в три раза выше.

Напомним, что по данным на 21 июля текущего года, во всем мире было зарегистрировано около 775 миллионов подтвержденных случаев заболевания ковидом, а также более семи миллионов смертей. Растет заболеваемость на данный момент и в России – лишь за последнюю неделю она поднялась на 7,9%. Ранее Вячеслав Володин перенес свой визит в Индию из-за положительного теста на коронавирус.