Вирусолог Малышев: опасные патогенные бактерии с пельменей переходят на другие продукты

Как предупредили в ведомстве, указанные микроорганизмы, попав в желудок человека, могут стать причиной болезни печени, желудка и даже мозга.

В продолжение темы бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU заявил посетовал, что указанные патогенные бактерии могут с легкостью переходить с пельменей на иные продукты.

«Какие будут волны заболевания, если пельмени не кушают сырыми? Мы их отвариваем. Соответственно, если аккуратно приготовлено, то ничего не будет. Но надо помнить о том, что если неправильно приготовить, неправильно хранить рядом с другими продуктами, даже в бытовом холодильнике, может быть перенос инфекции с одних продуктов на другие. Например, на те, которые не подвергаются термической обработке», — отметил Малышев.

К слову, эксперт Вероника Корнилова назвала причины отложения лишнего жира в печени.