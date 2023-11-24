Вирусолог Малышев: опасные патогенные бактерии с пельменей переходят на другие продукты
Фото: [© РИА Новости / Алексей Сухоруков]
Ранее специалисты Роскачества обнаружили в ряде марок пельменей на прилавках российских магазинов патогенные бактерии листерии и сальмонеллы.
Как предупредили в ведомстве, указанные микроорганизмы, попав в желудок человека, могут стать причиной болезни печени, желудка и даже мозга.
В продолжение темы бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU заявил посетовал, что указанные патогенные бактерии могут с легкостью переходить с пельменей на иные продукты.
«Какие будут волны заболевания, если пельмени не кушают сырыми? Мы их отвариваем. Соответственно, если аккуратно приготовлено, то ничего не будет. Но надо помнить о том, что если неправильно приготовить, неправильно хранить рядом с другими продуктами, даже в бытовом холодильнике, может быть перенос инфекции с одних продуктов на другие. Например, на те, которые не подвергаются термической обработке», — отметил Малышев.
К слову, эксперт Вероника Корнилова назвала причины отложения лишнего жира в печени.