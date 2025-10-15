Вирусолог назвал причины распространения ветряной оспы в России

Рост заболеваемости ветряной оспой в России свидетельствует о тревожной тенденции — ослаблении коллективного иммунитета. Как пояснил вирусолог Алексей Аграновский, эта ситуация напрямую связана с распространением антивакцинальных настроений после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, постковидный скепсис в отношении прививок распространился не только на новейшие вакцины, но и на давно проверенные средства профилактики. Ветрянка, обладающая исключительной заразностью, мгновенно воспользовалась образовавшимися брешами в иммунной защите населения. Вирус, не являясь сезонным заболеванием, демонстрирует повышенную активность именно из-за снижения уровня вакцинации.

Последствия этого процесса уже проявляются в виде учащения вспышек заболевания, особенно в детских коллективах. Профессор Аграновский подчеркивает, что вакцина против ветряной оспы остается надежным и безопасным средством защиты, однако доверие к ней оказалось подорвано общим кризисом вакцинопрофилактики.

По его мнению, итогом становится формирование опасного прецедента, когда под влиянием постпандемических настроений общество начинает игнорировать эффективные механизмы защиты от давно известных инфекций. Это не только увеличивает индивидуальные риски заражения, но и создает угрозу для эпидемиологического благополучия в целом.

