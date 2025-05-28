Вирусолог Нетесов назвал причины вспомнить «пандемийные лайфхаки»

По словам вирусолога Сергея Нетесова, коронавирус эволюционирует и новый геновариант NB.1.8.1 ничем особым не отличается, кроме того, что он еще сильнее преодолевает иммунитет и более устойчив к вакцине. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что значительного усиления патогенетического процесса от него не обнаружено. Однако тот факт, что он преодолевает иммунитет, например, к вакцине, которая была до омикрона, абсолютен. В связи с этим не исключено широкое распространение указанного варианта.

По мнению медика, симптомы у нового варианта такие же, следовательно, необходимо вспомнить «пандемийные советы»: больным стоит ходить в маске, прикрывающей и нос, и рот, уйти на карантин.

Ранее академик Онищенко дал оценку вероятности пандемии нового китайского коронавируса.