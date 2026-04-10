Вирусолог рассказал об опасности норовируса и его высокой заразности

Норовирус представляет опасность из-за своей высокой заразности, способности длительно сохраняться во внешней среде и быстрого развития симптомов у заболевших. Об этом сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии для РИА Новости .

Поводом для обсуждения стала ситуация во Владимирской области, где ранее было зафиксировано более 100 случаев острой кишечной инфекции в Муроме, часть пациентов была госпитализирована. У заболевших выявили норовирус второго типа.

По словам специалиста, вирус легко передается и может долго сохраняться в окружающей среде. После попадания в организм он активно размножается в тонком кишечнике, вызывая типичные симптомы — диарею, рвоту и повышение температуры. Инкубационный период, как правило, составляет от одного до двух дней, а сама болезнь длится около 3–5 суток.

Эксперт отметил, что летальность при норовирусной инфекции практически отсутствует, однако высокая скорость распространения делает вспышки особенно заметными и значимыми с эпидемиологической точки зрения.

Он добавил, что подобные случаи чаще всего возникают на предприятиях и в коллективах при нарушении санитарных норм. При этом заражение возможно и в быту, но обычно носит единичный характер. Точная причина вспышки в Муроме будет установлена после проведения эпидемиологического расследования.

Также специалист подчеркнул, что норовирус второго типа отличается повышенной заразностью по сравнению с первым, при этом течение болезни и симптомы остаются схожими.

В качестве основных мер профилактики он рекомендовал соблюдать гигиену рук и употреблять только безопасные и качественные продукты питания.

Ранее сообщалось, что сахар и кислота повышают риск повторного кариеса.