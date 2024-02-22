Вирусы просто испугаются: врач рассказала, какие продукты нужно есть в марте, чтобы не заболеть

Первый месяц весны уже совсем рядом. Однако это не значит, что пора расслабляться — всевозможные вирусы не оставят в покое россиян и в марте. К тому же, в 2024 году сезон выдастся холодным и неприветливым, по заверениям синоптиков.

Врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание в начале весны, чтобы укрепить здоровье.

«Традиционно считается, что март — это месяц весеннего авитаминоза. Но ученые доказали, что полное отсутствие поступления витаминов в организм в современном мире, когда мы имеем круглосуточный доступ к овощам и фруктам, невозможно. В то же время у некоторых людей может возникать такое состояние, как гиповитаминоз — снижение количества витаминов», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В особенности, по словам специалиста, ситуация выражена в случае с витамином Д, так как он вырабатывается под воздействием солнечной энергии, а ее как раз-таки в зимнее время недостаточно. Само по себе состояние, которое люди путают с весенним авитаминозом, это, по словам врача, не что иное, как усталость от затяжной зимы.

«Итак, какие же продукты лучше есть в марте? Сезонные овощи и фрукты: капусту всех видов, в том числе квашеную, лук, морковь, репу, редьку, апельсин, грейпфрут, киви. Также для восполнения витамина Д в рацион необходимо включить морскую рыбу, яйца, сливочное масло и орехи», — заключила Гадельмурзина.

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