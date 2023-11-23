Влияет на интеллект: сурдолог объяснила, почему важно следить за слухом ребенка

Если ребенок не слышит, то его мозг не получает информацию, пояснила врач. Таким образом, страдают умственное и речевое развитие. Поэтому если ребенок не реагирует на голос родителей, то не следует сразу думать, что у него скверный и упрямый характер, нужно просто обратиться к сурдологу.

Нарушение слуха в детском и подростковом возрасте может быть не только врожденным, но и приобретенным, в том числе после болезней и травм головы, объяснила Пожарская.

«Некоторые заболевания, например, экссудативный средний отит могут протекать у детей незаметно, вызывая при этом длительное снижение слуха», — сказала она.

По словам специалиста, для первичной диагностики слуха детей любого возраста используется метод регистрации отоакустической эмиссии. Процедура занимает около пяти минут и является абсолютно безвредной.

Кроме того, в роддомах и детских поликлиниках Московской области активно внедряется программа ранней диагностики слуха. Если ребенок не проходил такое обследование, то сделать это можно в районной поликлинике.

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