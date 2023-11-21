«Сталкивался каждый второй ребенок»: психолог объяснила, как бороться с буллингом в школе

Почти половина школьников хотя бы раз сталкивалась с травлей, рассказала психолог Шаховской школы № 1 Светлана Шипунова. Слова специалиста приводит РИАМО .

Эксперт пояснила, что буллинг в школе — это самый распространенный вид травли. В таком случае издевательства над выбранной жертвой повторяются многократно. Чаще всего, отметила она, буллинг встречается в начальных и средних классах.

«В травле участвуют три стороны: сама жертва <…>, агрессор — это зачинщик, тот от кого исходят издевательства и насилие, и наблюдатель — тот, кто смотрит за происходящей картиной со стороны и не вмешивается», — объяснила психолог.

Травля может возникнуть из-за различий в цвете кожи, из-за достатка родителей, особенностей речи и акцента. Также агрессора может спровоцировать одежда, телосложение, рост и черты лица жертвы, указала Шипунова. По ее словам, на буллинг детей чаще всего подталкивают проблемы в семье.

Психолог добавила, что буллинг бывает открытым и незаметным. Поэтому если возникла такая проблема, нельзя затягивать с ее решением. Разобраться в ситуации с травлей должны аккуратно помощь родители и классный руководитель, а также школьный психолог.

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