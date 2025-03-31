Вызывающая кровохарканье болезнь оказалась микроплазменной пневмонией

По словам одной из пациенток, перенесших заболевание, медики пришли к такому заключению на основании углубленных исследований и анализа проявлений болезни. При этом стандартные тесты на COVID-19 и грипп не выявили наличия этих инфекций.

Роспотребнадзор быстро отреагировал на информацию, распространившуюся в интернете, и инициировал проверку. По результатам проверки специалисты заявили об отсутствии новых вирусов на территории Российской Федерации, а также о том, что эпидемиологическая обстановка контролируется экспертами.

В последнее время жители России сообщали о вирусной инфекции, характеризующейся продолжительной высокой температурой и сильным кашлем с кровянистыми выделениями. Переболевшие отмечают, что все начинается с обычного недомогания и слабости, однако в течение нескольких дней болезнь прогрессирует до состояния, когда невозможно подняться с постели, при этом температура тела поднимается до 39 градусов.

Ранее сообщалось, что эпидемия ротавируса охватила россиян на египетском курорте.