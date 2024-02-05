Во Всемирный день борьбы против рака в Подмосковье почти тысяча человек прошли диагностику

В минувшую субботу в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) прошли обследование почти тысяча человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что регулярные обследования позволяют получить актуальную информацию о собственном здоровье, вовремя выявить патологии, в том числе онкозаболевания, и начать их лечение. Так, в результате проведенных обследований у четырех человек были заподозрены злокачественные новообразования, все они были направлены на дополнительную диагностику.

В рамках Дня открытых дверей можно было пройти маммографию, КТ/рентген-исследование органов грудной клетки, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца текущего года.