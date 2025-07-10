Вода в бассейнах может стать причиной появления морщин

Хлорированная вода в бассейнах может стать причиной преждевременного появления морщин и других проблем с кожей, рассказал « Газета.ru » доцент кафедры неорганической химии Андрей Дорохов. По его словам, хлор и его соединения способны вызывать раздражение кожи, сухость и ускорять процессы старения, особенно у людей зрелого возраста.

Механизм воздействия хлора на кожу заключается в следующем: при контакте с кожей он образует свободные радикалы, повреждающие коллаген и эластин. Взаимодействие хлора с потом и косметическими средствами приводит к образованию хлораминов, которые усиливают воспаление и ускоряют фотостарение. Исследования показывают, что у профессиональных пловцов, проводящих много времени в хлорированной воде, чаще наблюдаются сухость кожи, морщины и пигментация.

После посещения бассейна многие отмечают ощущение стянутости кожи, что происходит из-за разрушения хлором липидного барьера – естественной защиты кожи. С возрастом кожа естественным образом теряет влагу быстрее, а химическое воздействие усугубляет эту проблему.

Для защиты кожи специалист рекомендует принимать душ до и после плавания, использовать увлажняющие кремы с церамидами и средства с витамином С. Также могут помочь специальные барьерные спреи, наносимые перед посещением бассейна. При выборе бассейна стоит отдавать предпочтение тем, где применяются комбинированные системы очистки, например, озон и ультрафиолет.

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