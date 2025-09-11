Восьмилетнего мальчика из Новосибирска отправили на лечение от алкоголя

В Новосибирске восьмилетний ученик попал под надзор полиции из-за сформировавшейся пагубной привычки. Информация об этом поступила из пресс-центра Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Главный детский психиатр-нарколог региона Нина Кошляк сообщила, что причиной постановки на учет стало частое употребление спиртных напитков и развитие пристрастия к алкоголю у ребенка. Первыми тревогу забили сотрудники профилактических служб, уточнила специалист.

После проведения обследования мальчику был поставлен наркологический диагноз. Ребенку назначили курс лечения в стационаре.

В настоящее время мальчик проходит индивидуальную программу психокоррекции и не употребляет алкоголь, сообщила психиатр-нарколог. Эксперт подчеркнула, что у детей зависимость от алкоголя может развиться крайне быстро, всего за два-три года регулярного употребления.

