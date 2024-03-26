Воспитывает пятеро мальчиков-погодок: Подмосковные врачи помогли женщине стать матерью в шестой раз

В родильном доме Московского областного центра охраны материнства и детства пациентка родила шестого ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Известно, что у Аурики уже есть пятеро мальчиков-погодок и ее смело можно назвать роженицей со стажем. В МОЦОМД Аурика рожала уже в третий раз. И вот наконец-то на свет появилась Елизавета, долгожданная девочка. Малышка родилась весом чуть менее трех с половиной килограммов и ростом пятьдесят два сантиметра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков, борющихся за жизнь пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» в Красногорске.