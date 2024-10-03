ВОЗ: человечеству угрожает эпидемия вируса Марбург
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Миру грозит новая эпидемия, предупреждают представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила газета Mirror.
Речь идет об эпидемии вируса Марбург. Он неизлечим. Кроме того, данный вирус еще плохо изучен.
Первая вспышка заболевания зафиксирована в Восточной Африке, а именно в Руанде. Данную информацию подтвердило Министерство здравоохранения республики. Зараженные выявлены в семи из 30 округов.
Среди подтвержденных случаев более 70% приходится на медицинских работников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.
Ученых тревожит то, что один из заболевших выехал из страны. Также у экспертов вызывает волнение тот факт, что пока не известно происхождение вируса и способы его распространения.
Ранее были названы продукты, от которых стоит отказаться в сезон простуд.