ВОЗ: человечеству угрожает эпидемия вируса Марбург

Речь идет об эпидемии вируса Марбург. Он неизлечим. Кроме того, данный вирус еще плохо изучен.

Первая вспышка заболевания зафиксирована в Восточной Африке, а именно в Руанде. Данную информацию подтвердило Министерство здравоохранения республики. Зараженные выявлены в семи из 30 округов.

Среди подтвержденных случаев более 70% приходится на медицинских работников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

Ученых тревожит то, что один из заболевших выехал из страны. Также у экспертов вызывает волнение тот факт, что пока не известно происхождение вируса и способы его распространения.

Ранее были названы продукты, от которых стоит отказаться в сезон простуд.