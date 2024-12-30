Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о моральном научном обязательстве Поднебесной делиться информацией результатов исследования о происхождении COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное заявление было сделано по случаю пятилетия появления первой статьи в прессе о случаях респираторной инфекции в китайском городе Ухань.

По мнению представителей ВОЗ, в случае отсутствия прозрачности, обмена информацией и сотрудничества между государствами мир не сможет должным образом предотвращать будущие эпидемии и пандемии и осуществлять подготовку к ним.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти КНР официально проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части государства, однако первые заболевшие определенным образом были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале 2020 года в Поднебесной было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса, а в марте ВОЗ заявила о пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что тысяча человек поддержали иск против фон дер Ляйен из-за вакцины от COVID-19.