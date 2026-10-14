Клетчатка на ужин: какие продукты помогут наладить пищеварение и лучше спать

Ужин с продуктами, богатыми клетчаткой, может помочь поддерживать нормальную работу кишечника и сделать питание более сбалансированным. При этом важно не переедать перед сном и учитывать индивидуальную переносимость продуктов. О том, что стоит включить в вечернее меню, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Валикова.

«Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, поддерживает регулярный стул и служит питательной средой для полезных кишечных бактерий. Получать ее лучше из обычных продуктов, а не пытаться восполнить недостаток за один прием пищи», — объяснила специалист.

Для ужина подойдут тушеные овощи, например брокколи, морковь, кабачки или цветная капуста. Источниками клетчатки также служат фасоль, чечевица, нут и цельнозерновые крупы. Если хочется чего-то легкого после основного блюда, можно съесть небольшую порцию ягод, грушу или яблоко с кожурой, если организм хорошо их переносит.

«Необязательно делать ужин полностью овощным. Можно сочетать овощи с рыбой, яйцами, птицей или другим источником белка. Такой прием пищи будет более сытным и поможет избежать желания перекусить поздно вечером», — отметила Валикова.

При этом клетчатка сама по себе не гарантирует крепкий сон. На качество отдыха влияют размер порции, время ужина, общий рацион и индивидуальные особенности организма. Большое количество бобовых, сырых овощей или фруктов непосредственно перед сном у некоторых людей вызывает вздутие и дискомфорт. Тем, кто замечает такую реакцию, лучше выбирать приготовленные овощи и есть за несколько часов до отхода ко сну.

По словам врача, если человек раньше ел мало продуктов с клетчаткой, увеличивать их количество стоит постепенно и не забывать пить достаточно воды. Резкий переход на большое количество овощей, отрубей или бобовых может усилить газообразование. Лучше подобрать комфортный объем и распределять клетчатку в течение всего дня, заключила диетолог.