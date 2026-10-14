Клетчатка на ужин: какие продукты помогут наладить пищеварение и лучше спать

Эксклюзив
Интересное

Фото: [istockphoto.com/NataBene]

Ужин с продуктами, богатыми клетчаткой, может помочь поддерживать нормальную работу кишечника и сделать питание более сбалансированным. При этом важно не переедать перед сном и учитывать индивидуальную переносимость продуктов. О том, что стоит включить в вечернее меню, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Валикова.

«Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, поддерживает регулярный стул и служит питательной средой для полезных кишечных бактерий. Получать ее лучше из обычных продуктов, а не пытаться восполнить недостаток за один прием пищи», — объяснила специалист.

Для ужина подойдут тушеные овощи, например брокколи, морковь, кабачки или цветная капуста. Источниками клетчатки также служат фасоль, чечевица, нут и цельнозерновые крупы. Если хочется чего-то легкого после основного блюда, можно съесть небольшую порцию ягод, грушу или яблоко с кожурой, если организм хорошо их переносит.

«Необязательно делать ужин полностью овощным. Можно сочетать овощи с рыбой, яйцами, птицей или другим источником белка. Такой прием пищи будет более сытным и поможет избежать желания перекусить поздно вечером», — отметила Валикова.

При этом клетчатка сама по себе не гарантирует крепкий сон. На качество отдыха влияют размер порции, время ужина, общий рацион и индивидуальные особенности организма. Большое количество бобовых, сырых овощей или фруктов непосредственно перед сном у некоторых людей вызывает вздутие и дискомфорт. Тем, кто замечает такую реакцию, лучше выбирать приготовленные овощи и есть за несколько часов до отхода ко сну.

По словам врача, если человек раньше ел мало продуктов с клетчаткой, увеличивать их количество стоит постепенно и не забывать пить достаточно воды. Резкий переход на большое количество овощей, отрубей или бобовых может усилить газообразование. Лучше подобрать комфортный объем и распределять клетчатку в течение всего дня, заключила диетолог.

Читайте также

Не только лосось: три вида рыбы с омега-3, которые стоят дешевле

Не только лосось: три вида рыбы с омега-3, которые стоят дешевле

Что остается от человека после смерти? ДНК способна пережить нас на тысячи лет

Что остается от человека после смерти? ДНК способна пережить нас на тысячи лет

Фастфуд может вредить не только фигуре: ученые связали плохое питание с депрессией

Фастфуд может вредить не только фигуре: ученые связали плохое питание с депрессией

Деменция бывает и у собак: ученые нашли важное сходство с болезнью Альцгеймера

Деменция бывает и у собак: ученые нашли важное сходство с болезнью Альцгеймера

Операция на шее может помочь при болезни Альцгеймера? В США начали проверять спорный метод

Операция на шее может помочь при болезни Альцгеймера? В США начали проверять спорный метод

Наркозу уже 180 лет, но его главный секрет только начинают раскрывать: почему мы теряем сознание от анестезии

Наркозу уже 180 лет, но его главный секрет только начинают раскрывать: почему мы теряем сознание от анестезии

Добавьте mosregtoday.ru в избранное