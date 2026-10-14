Свыше 1,3 км новых ограждений обустроили на региональных дорогах в Клину. Работы провели на 13 участках в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более 370 м пешеходных ограждений обустроили на четырех участках в поселке Нудоль, городе Высоковске, у остановки между поселком городского типа Решетниково и деревней Медведково.

Около 970 м металлических барьерных ограждений обустроили на девяти участках между деревней Новоселки и селом Воздвиженское, в деревнях Копылово, Воловниково, Кленково и на подъезде к деревне Акатьево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в 2026 году.