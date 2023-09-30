«Возбуждение спадет»: стало известно, какая музыка имеет терапевтический эффект

На работе и учебе мы неизбежно сталкиваемся со стрессом. Длинные списки дел, строгие дедлайны и конфликты приводят нас к усталости в конце тяжелого рабочего дня. Чтобы расслабиться, мы часто тянемся за наушниками. Но какая музыка лучше подойдет для борьбы со стрессом?

Психолог Мария Борисова рассказала, какой эффект на организм оказывает музыкальная и терапия и как разные жанры влияют на наше психологическое состояние.

«Музыкальная терапия относится к разновидности арт-терапии, поэтому имеет прямое отношение к терапевтическому эффекту. Сюда относится не только прослушивание композиций, но и пение, игра на музыкальных инструментах», — пояснила Борисова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, терапию музыкой применяют даже для коррекции психологических нарушений: при проблемах эмоционально-волевой сферы, при задержках развития и трудностях в выражении чувств.

«Есть много жанров и нельзя выделить какой-то один, который помогает справиться со стрессом. У каждого человека своя музыка, но универсальными будут звуки природы, классическая музыка. Композиции нараспев успокаивают, а ритмичные и ускоренные — стимулируют», — отметила психолог.

Борисова подчеркнула, что разный стресс требует разной музыки для терапии. Если вас разозлили или обидели, не стоит слушать пение птиц. Лучше выбрать музыку, которая поможет выплеснуть негатив: например, энергичную или тяжелую.

«Подбираем танцевальные хиты и рок, где можно пропеть и даже прокричать, всем телом отреагировать на обиду. А когда возбуждение спадет и вы почувствуете усталость, включите что-то спокойное для гармонизации состояния», — посоветовала собеседница.

А если после сложного дня вам хочется побыстрее уснуть, выбирайте медитативные мелодии без слов: смысловая нагрузка не даст вам расслабиться.

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