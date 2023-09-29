«В вас выстрелит»: клинический психолог рассказала, что будет, если «забить» на проблему

Огромные долги за услуги ЖКХ, банковский кредит просрочен, работа приносит копейки, а новую найти не получается — под гнетом проблем некоторые люди, наслушавшись всевозможных коучей, решают просто выбросить все проблемы из головы и ждут, что они исчезнут сами по себе.

Советы эти не просто вредные, но и опасные, уверена клинический психолог Марианна Абравитова. Она рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему проблемы нужно решать, а не слушать советы посторонних людей.

«Проблема никогда не решится, если вы просто перестанете о ней думать. Например, если вам нужно платить за квартиру ежемесячно, а счета ЖКХ приходят очень большие. Вы же отвернулись от этого и не платите. Накопившись, эти счета выстрелят так, что мало вам не покажется», — заявила Абравитова.

Другое дело, если проблема надуманная, продолжила эксперт. Тут стоит переключится на позитив. Жизнь — это не сказка, и человек должен научиться решать свои проблемы.

«Это только в рекламе так выглядит, что все наслаждаются жизнью. Есть плюсы и минус, как у батареек. Если мы никакие проблемы не решаем, то мы никуда и не двигаемся. И наоборот. Поэтому жизнь становится более интересной», — заключила психолог.

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