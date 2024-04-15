Возраст и научная степень — не главное: кардиолог Гаврилова раскрыла, как правильно выбирать врачей

При выборе врача не стоит смотреть на его известность. А слишком широкий спектр услуг, которые он оказывает, должен насторожить, рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилова.

По ее словам, порой врачам тоже требуется медицинская помощь, и они достаточно придирчиво подбирают профессионала, к которому обращаются.

«Чтобы найти себе специалиста, интернетом врачи пользуются редко — в среде медиков очень развито «сарафанное радио». У обычных людей не всегда есть нужные связи, поэтому они ищут врачей в интернете — информация о докторах сегодня есть даже в поиске «Яндекса», но важно выбирать их с умом», — пояснила Гаврилова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если в анкете врача указаны смежные специальности — это хороший признак. Но если доктор лечит от абсолютно разных заболеваний, которые далеки друг от друга, то это должно насторожить, подчеркнула собеседница.

«Публичность врача не должна быть определяющим фактором при выборе специалиста. Доктор может быть известным научным деятелем, но редко заниматься непосредственно лечением больных. Не стоит уделять сильное внимание возрасту специалиста. Да, чем он старше, тем больше у него опыта, но врачи, отработавшие 3-5 лет в больнице, чаще обладают большим энтузиазмом и готовы потратить все силы на лечение пациента», — отметила Гаврилова.

Доступная информация об образовании, которое получил доктор, также может частично может сформировать доверие к нему.

«Стоит обратить внимание, проявляет ли доктор внимание и заботу во время приема, насколько понятно рассказывает о болезни и какое лечение назначает. Пациент должен выйти из кабинета с полным пониманием своего состояния. У больного не должно остаться вопросов по поводу лекарственных назначений и конкретных правил приема препаратов. Если же прием прошел слишком быстро, а вопросов осталось много — это повод насторожиться и записаться к другому врачу», — подытожила медик.

По словам Гавриловой, наиболее известные и уважаемые медицинские учебные заведения находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

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