Впервые провели подобную операцию: Врачи в Люберцах удалили камень из желчного протока с помощью лазера

Люберецкие врачи впервые удалили камень из желчного протока с помощью лазера, так как дробление камня механическим воздействием нельзя было провести из-за его плотной структуры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что восьмидесятипятилетняя женщина поступила в Люберецкую больницу с жалобами на сильные боли в животе, повышенную температуру и пожелтевшую кожу. После проведенного обследования врачи выявили у нее в желчном протоке камень диаметром 2,2×2,7 см.

Заведующий эндоскопического отделения Люберецкой больницы Юсуп Баудинов рассказал, что во время операции врачи расширили желчные протоки, затем провели визуальную оценку и выполнили эндоскопическую лазерную литотрипсию, то есть при помощи лазерного воздействия раздробили камень на фрагменты и удалили их.

Операция прошла успешно и заняла полтора часа. И в настоящее время женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новая поликлиника в Лобне начнет прием пациентов уже в первом квартале следующего года.