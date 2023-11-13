Впервые в подмосковной Балашихе врачи смогли вернуть женщине зрение безоперационно

Сорокапятилетней женщине, которая стремительно потеряла зрение в результате бытовой травмы, в Балашихе помогли вернуть зрение, не применяя оперативное вмешательство. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что женщина своевременно не обратилась к врачам, безрезультатно прибегая к народным способам. Примечательно, что на момент обращения у пациентки наблюдалось тотальное помутнение всей поверхности роговицы. Женщина видела предметы словно через запотевшее стекло, так как ее оболочка уже не пропускала на сетчатку свет.

Лечащий врач-офтальмохирург филиала №2 Александр Серпутько подчеркнул, что при безоперационном лечении сухого кератита была проведена PRP-терапия — инновационная методика восстановления поврежденных тканей с помощью плазмы из собственной крови пациента.

Так, основное лечение включало ежедневное введение плазмы под слизистую глаза в течение 2 курсов по 11 дней. Также мы дополнительно использовали терапевтический лазер и капли разного действия. Эффект наступил уже после пятой процедуры. После первого курса лечения зрение восстановилось на 90%, став в 10 раз лучше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что уже в следующем году в региональных медучреждениях окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.