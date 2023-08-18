Врач Беляева назвала ягоды, которые укрепят иммунитет и спасут от простуды осенью

Приближается осень, а вместе с ней и пора простуд. В это время особенно важно следить за здоровьем и чаще употреблять пищу, богатую витаминами и минералами. Но выбирать и готовить ее нужно правильно.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, какие ягоды и фрукты лучше всего подходят для компота в сезон простудных заболеваний.

Что выбрать?

По словам Беляевой, наибольшее внимание следует уделять ягодам.

«Для приготовления компота подойдет смородина, как черная, так и красная. Она содержит большое количество витамина С и антиоксидантов. Также выраженными полезными свойствами обладает черноплодная рябина, которая практически не употребляется в свежем виде, но очень полезна в компотах», — рассказала врач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик также посоветовала готовить компоты из клюквы и облепихи. Они тоже содержат много витамина C и укрепят иммунитет во время простуды.

Секреты варки

Врач дала несколько советов о том, как сохранить полезные качества ягод при варке.

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«Варить ягодные компоты желательно непродолжительное время, так как при термической обработке ягоды теряют свои свойства. Рекомендую готовить без сахара или с минимальным его количеством. Лучше придать сладости с помощью других, более сладких ягод», — пояснила Беляева.

Эксперт отметила, что хранить готовые компоты нужно в холодильнике, потому что в теплом помещении они быстро прокисают.

«Не рекомендую пить много ягодного компота людям с заболеваниями почек, сахарным диабетом и обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта», — добавила собеседница издания.

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