«Вплоть до сердечного приступа»: диетолог раскрыла неожиданные опасности энергетиков

Маркировка на банках с напитками-энергетиками может появиться в ближайшее время. Законопроект об обязательном указании вреда на упаковке этих напитков подготовил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, об этом он рассказало РИА Новости . Также в Госдуму внесен проект запрета любой рекламы энергетиков.

Врач-диетолог, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева рассказала, какую опасность таят в себе напитки-энергетики.

«Производители энергетических напитков позиционируют их бодрящими. Реклама обещает, что человек будет более работоспособным, энергия повысится. На самом деле это не так, потому что энергетические напитки содержат все-таки высокую концентрацию и кофеина, и различных стимулирующих веществ. Да, они могут давать заряд бодрости и даже улучшать настроение. Многие их пьют перед тренировками и ждут хорошего эффекта, но на деле все получается наоборот», — рассказала Артемьева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Побочных эффектов у таких напитков множество, отметила диетолог.

«Нервозность, бессонница, сердцебиение, головная боль, раздражительность, тревожность — эти симптомы будут по большей части вызваны приемом энергетических напитков. Ну и в дальнейшем злоупотребление этими напитками может приводить к проблемам сердечно-сосудистой системы, к повышению артериального давления, а также к другим проблемам вплоть до сердечного приступа», — добавила Артемьева.

Энергетики вызывают довольно сильное привыкание, продолжила эксперт.

«Формируется такой и физиологический, и психологический компонент, что люди при отказе от энергетиков чувствуют негатив, усталость, ломоту в теле, головную боль. У детей и подростков развивается еще большее привыкание к кофеину и другим стимуляторам, так как они более чувствительны к этим веществам, чем взрослые», — пояснила Артемьева.

Более того, употребление энергетиков ведет к существенному превышению дозы кофеина в день, что, конечно, не лучшим образом отражается на здоровье человека, заключила собеседница издания.

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