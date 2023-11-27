Услугу по реабилитации инвалидов обновили в Московской области

«Благодаря новшествам в предоставлении услуги по оформлению выплаты на приобретение технических средств реабилитации сократится число отказов. Это стало возможным благодаря сервису предпроверки ранее поданного заявления. Он блокирует попытки создания повторных заявок, если решение по предыдущим еще не принято», — подчеркнула министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.