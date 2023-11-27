Услугу по реабилитации инвалидов обновили в Московской области
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В Подмосковье оптимизировали услугу по реабилитации жителей с инвалидностью, которая предоставляется через региональный портал госуслуг. В онлайн-форму внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщили в областном Мингосуправления.
«Благодаря новшествам в предоставлении услуги по оформлению выплаты на приобретение технических средств реабилитации сократится число отказов. Это стало возможным благодаря сервису предпроверки ранее поданного заявления. Он блокирует попытки создания повторных заявок, если решение по предыдущим еще не принято», — подчеркнула министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Отметим, что выплату назначают при наличии рекомендации в индивидуальной программе реабилитации, ее размер устанавливается исходя из предельной стоимости технического средства. Услугой можно воспользоваться здесь.
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