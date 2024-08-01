Врач Беляева назвала Синдром Гвоздики неизлечимой болезнью

Ежегодно 3 августа отмечается День осведомленности о Синдроме Гвоздики. Он призван привлечь внимание к редкому генетическому заболевания. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач общей практики Мария Беляева рассказала, излечим ли такой диагноз и как его выявить.

По ее словам, Синдром Гвоздики никак не связан с цветком точного такого же названия. Его наименование образовано от английской аббревиатуры cloves, что по буквам полностью расшифровывает заболевание.

«Синдром Гвоздики — врожденное генетическое заболевание, сопровождающееся аномалиями развития кровеносных сосудов, повреждениями кожи и искривлением позвоночника, а также деформацией суставов. Оно не передается от человека к человеку», — пояснила Беляева.

Кроме этого, по словам врача, средства предотвращения этого заболевания нет. Возможно только симптоматическое лечение.

«Предупредить его невозможно, так как оно встречается очень редко и генетические исследования по его выявлению не входят в обязательный мониторинг», — заключила Беляева.

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