Врач Черемушкин предупредил об опасности горячего чая для здоровья

Об этом в интервью NEWS.ru сообщил кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

К числу факторов, провоцирующих развитие этого опасного заболевания он отнес ожоги пищей или напитками и травмирование языка.

В таком случае язык покрывается язвочками или бугорками. Также они могут появиться на фоне вирусных инфекций или заболеваний желудочно-кишечного тракта.

При обнаружении язвочек и бугорков следует незамедлительно обратиться к врачу. Онколог также предупредил, что рак языка сложно поддается лечению.

Ранее сообщалось о том, что врач Морозов включил хлеб в список продуктов, защищающих от рака кишечника.