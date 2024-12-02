Врач Демьяновская перечислила способы отличить микоплазменную пневмонию от ОРВИ

В ряде регионов РФ одновременно зарегистрировали всплеск заболеваемости микоплазменной пневмонией. Врач Екатерина Демьяновская рассказала, каким образом можно отличить данное заболевание от рядовой ОРВИ. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, микоплазменной пневмонией называют разновидность инфекционного поражения легких. Заражение ею обычно происходит в коллективах в холодное время года, особенно осенью и зимой и по большей части характерно для детей и молодежи до 35 лет.

Медик пояснила, что нередко данный вид пневмонии начинается как обычное ОРВИ – появляется головная боль, першение в горле, слабость, поднимается температура до 38 °С и выше, может начаться кашель, причем чаще всего именно приступообразный, без лечения усиливается, становится изнурительным, иногда до рвоты.

По ее мнению, для выявления пневмонии используют компьютерную томографию органов грудной клетки или рентгенографию легких, что дает возможность врачу понять характер и степень поражения органа. Лабораторные анализы позволяют уточнить активность воспаления, его влияние на функцию сердца, печени, почек, выявить декомпенсацию хронических заболеваний на фоне пневмонии.

Ранее сообщалось, что на развитие микоплазменной пневмонии указывают три ярких симптома.