Врач Ким: на развитие микоплазменной пневмонии указывают три ярких симптома

Врач-терапевт Татьяна Ким в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, какие симптомы могут говорить о микоплазменной пневмонии, вызываемой респираторной инфекцией.

По словам доктора Татьяны Ким, на микоплазменную пневмонию могут указывать сухой кашель, першение в горле и лихорадка. Передается заболевание воздушно-капельным путем через зараженных, либо вирус сам активируется организмом-носителем в стрессовых условиях, таких как переохлождение.

«Лечатся микоплазменные пневмонии антибиотиками. Необходимо установить возбудителя: определяют ДНК M. pneumoniae методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в мокроте, смывах, лаважной жидкости, в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки, в слюне и серологические методы антитела Ig М, IgG и Ig А к Mycoplasma pneumoniae в крови», — объяснила специалист.

Микоплазменная пневмония может быть самостоятельной болезнью, но может стать и обострением от гриппа и ОРВИ. Риск подхватить такие недуги выше в осенне-зимнее время. По этой причине важно одеваться по погоде, соблюдать базовые рекомендации по гигиене и поддерживать иммунитет.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали важный резерв снижения смертности от гриппа.