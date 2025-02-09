Врач Демьяновская пояснила опасность гипертонии

По словам врача-эксперта Екатерины Демьяновской, артериальная гипертензия является достаточно опасным состоянием, которое способно привести к инфаркту или инсульту, спровоцировать отек легких, сердечную недостаточность. Об этом сообщают «Известия».

Она добавила, что артериальная гипертензия является весьма распространенной патологией, выявляемой почти у половины взрослых людей. С возрастом риск стать гипертоником возрастает — до 60% пожилых старше 60 лет сталкиваются с этой проблемой.

По мнению медика, гипертонию важно контролировать, то есть измерять давление тонометром утром и вечером и записывать результаты в спецдневник, принимать все назначенные врачом лекарственные средства, соблюдать диету, прекратить курить и употреблять алкогольные напитки, следить за весом, поддерживать физическую активность.

Она отметила, что рекомендованным режимом физической активности при отсутствии ограничений является не менее пяти-семи раз в неделю по полчаса. Если по каким-то причинам это невозможно, то рекомендуется оставаться физически активным согласно своим возможностям и клиническому состоянию.

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