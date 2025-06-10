Врач-дерматолог Галлямова назвала симптомы «зуда купальщика»

Жители нашей страны стали обращаться с жалобами на так называемый зуд купальщика, или церкариоз. Врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что это за заболевание и насколько оно опасно для человека. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, указанный зуд ничем не опасен, за исключением именно самого сильного зуда. Также не исключено развитие дерматита. Суть зуда заключается в том, что в кожу внедрились маленькие личинки церкариев и там живут, однако они быстро умирают, вследствие чего и появляется такой сильный зуд. В целом он проходит максимум за четыре дня.

Медик подчеркнула, наибольший риск подхватить церкариоз имеется при купании в стоячих водоемах, то есть там, где не бралась Роспотребнадзором проба воды, там, где обитают дикие утки.

Ранее сообщалось, что после купания в водоемах на теле россиян из-за личинок появляются волдыри.