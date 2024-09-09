Врач-диетолог Соломатина перечислила полезные свойства баклажанов

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, баклажаны содержат в первую очередь полезную для организма клетчатку, от которой зависит работа кишечника, а значит, и состояние иммунной системы человека. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она добавила, что также баклажаны содержат и иные полезные вещества. Так, в них большой объем витамина С, а также калия, уменьшающего отеки, понижающего кровяное давление. Кроме того, в баклажанах присутствует магний, ответственный за нервную систему и костную ткань, марганец, кобальт, фолиевая кислота.

По мнению медика, для того чтобы получить максимальный объем полезных веществ из баклажанов, необходимо правильно их готовить: запекать или тушить, а лучше всего готовить на гриле.

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