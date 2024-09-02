Врач Подкорытова пояснила пользу и вред кабачков

По словам врача Надежды Подкорытовой, кабачки являются ценным источником питательных веществ, заслуживающим особого места в рационе благодаря многочисленным полезным свойствам, тем не менее переедание овощей может привести к вздутию живота и диарее. Об этом сообщили «Известия».

Она добавила, что в кабачках содержится большой объем витаминов и минералов, в том числе витамины А, Е, К, витамины группы В и фолиевая кислота, витамин С, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и т.д. Также этот овощ полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего нарушений ритма сердца за счет высокого содержания в них калия и магния.

По мнению медика, данный овощ богат антиоксидантами и пищевыми волокнами, позволяющими поддерживать здоровье пищеварительной системы, уменьшать уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови.

Она подчеркнула, что наиболее полезными блюдами с кабачком являются тушеные, запеченные или приготовленные на пару, поскольку они сохраняют максимальный объем витаминов, минералов и клетчатки. Однако переедание кабачков может вызвать вздутие живота и диарею, прежде всего у людей с чувствительной пищеварительной системой.

Ранее также врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила полезные свойства кабачка.