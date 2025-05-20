Врач Еделев назвал необратимые последствия курения вейпинга

Первые прототипы электронных сигарет, созданные еще в прошлом веке, задумывались как менее вредная альтернатива опасному для здоровья курению. Тем не менее сегодня вейпы широко распространились по всему миру и продолжают набирать популярность, и стало известно, что по степени вредного воздействия на организм парение ничем не уступает вдыханию дыма из традиционных сигарет. По словам врача Дмитрия Еделева, вейпинг может приводить к некоторым заболеваниям и способен вызывать изменения в функционировании органов и систем в организме человека. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что популярность вейпинга прежде всего в том, что никотин от него достигает мозга за 5–10 секунд, что в четыре раза быстрее, чем от сигарет, и такие эффекты, как тонизирование, расслабление или эйфория, ощущаются почти сразу. Кроме того, быстрое достижение пика уровня никотина в крови и его быстрое же выведение, то есть примерно через 10 минут концентрация никотина в кровотоке начинает снижаться, и организм начинает требовать «парнуть» новую дозу. Именно поэтому вейперы затягиваются намного чаще курящих. Подобное курение быстро приводит к зависимости и гораздо сильнее влияет на здоровье.

По мнению медика, первым проявлением никотиновой зависимости становится никотиновый абстинентный синдром, проявляющийся в постоянной тяге к вейпингу и раздражительности при прекращении парения. Эта ломка также сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений и артериального давления. Кроме того, при вейпинге прежде всего развивается раздражение и воспаление дыхательной системы. Так, пар из электронной сигареты при вдыхании нарушает функции ресничек, защищающих дыхательные пути от слизи и мусора, ослабляет иммунный ответ в легких и делает органы дыхания восприимчивыми к инфекциям. Также часто развивается хронический бронхит с кашлем и выделением мокроты.

Он отметил, что, несмотря на то что легкие обладают удивительной способностью к восстановлению, ряд повреждений может оказаться необратимым. Восстановление здоровья зависит от продолжительности вейпинга, его интенсивности, типа использованных жидкостей и общего состояния здоровья. Примерно через две недели после отказа от парения наблюдаются сокращение воспаления в легких, улучшение функции ресничек, нормализация артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Ранее общественники призвали прокуратуру ввести запрет на проведение фестиваля вейпинга в России.