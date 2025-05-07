Общественники призвали прокуратуру ввести запрет на проведение фестиваля вейпинга в России

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в прокуратуры Москвы и Новосибирска с требованием запретить проведение фестиваля вейпинга Vape Club Show 2025. Об этом сообщает Life.ru.

По мнению общественников, указанное мероприятие, которое посвящено парению электронных сигарет и презентации новых устройств, нарушает ст. 14.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, запрещающую пропаганду никотинсодержащей продукции.

Отдельную обеспокоенность активистов вызывает потенциальное влияние фестиваля на подростковую аудиторию, поскольку такие события могут способствовать нормализации потребления вейпов среди молодежи.

Ранее психиатр Шуров дал оценку демонстрации алкоголя и табака в кинематографе.