Врач Еделев назвал опасные последствия укуса зараженного клеща

С началом теплых дней начинается сезон атаки клещей. Чаще всего данные кровососущие передают с укусами болезнь Лайма. Однако даже в Подмосковье были случаи заражения энцефалитом. Оба заболевания представляют серьезную опасность для здоровья. По словам врача Дмитрия Еделева, обе указанные инфекции могут привести к серьезным осложнениям, особенно если их не лечить вовремя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что последствия энцефалита могут варьироваться в зависимости от тяжести заболевания и своевременности лечения. В тяжелых случаях заболевание может привести к параличу и летальному исходу.

По мнению медика, в свою очередь болезнь Лайма не является смертельно опасной, однако может осложнить жизнь человека. Последствиями отсутствия лечения при данной болезни являются воспаление суставов, которое может приводить к их деформации, невриты, нарушения ритма сердца, миокардиты.

Он пояснил, что при своевременной диагностике и правильном лечении клещевого энцефалита и болезни Лайма прогноз лечения благоприятный. Тем не менее при отсутствии лечения данные инфекционные заболевания могут привести к серьезным осложнениям и хронизации процесса.

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