Врач Еделев пояснил опасность блюд с майонезом на жаре

Высокие температуры ослабляют эффект естественных и промышленных консервантов в майонезе, в связи с чем во время поездки на шашлыки или пикник в теплое время года с указанным продуктом необходимо обращаться осторожно. Врач Дмитрий Еделев рассказал, каким образом в жаркую погоду защитить майонез от порчи, а себя от токсикоинфекций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, майонез относится к скоропортящимся продуктам в силу своего состава и строгих требований к условиям хранения. О порче данного продукта свидетельствуют изменение цвета с кремово-желтого на сероватый, появление кислого или прогорклого запаха, изменение консистенции со сметанообразной на комковатую или расслоившуюся.

Медик отметил, что при употреблении испортившегося майонеза появляются симптомы пищевой токсикоинфекции: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость и температура при бактериальной инфекции. В случае отравления испорченным майонезом человеку необходимо промыть желудок, принять сорбенты и пить много воды с целью избежать обезвоживания.

По его мнению, избежать отравления майонезом в жаркую погоду на природе можно с помощью использования термосумки. Кроме того, не следует брать одну большую упаковку майонеза, а несколько маленьких, чтобы можно было вскрывать их поочередно. Также стоит проверить срок годности. В идеале летом на пикниках стоит заменить майонез на овощные или фруктовые соусы, кетчупы, ткемали, лимонные, соевые, восточные или масляные заправки.

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